Arena Corinthians é assaltada após empate com o Atlético-MG

A noite do aniversário de 108 anos do Corinthians terminou com saldo negativo para o clube. Depois do empate em casa diante do Atlético-MG, três homens assaltaram a empresa AR Foods, fornecedora de lanches e refrigerantes no estádio no início da madrugada deste domingo.

O clube emitiu uma nota oficial para explicar e detalhar o ocorrido. O crime aconteceu por volta das 2h30 da manhã. Funcionários e seguranças foram rendidos, mas ninguém saiu ferido.

Foi registrado também um Boletim de Ocorrência no 24º Departamento Policial de São Paulo e o Corinthians cedeu as imagens internas da Arena estádio para ajudar nas investigações.

Confira a nota oficial do clube na íntegra:

A Arena Corinthians informa que por volta das 2h30 de domingo (02/9) a empresa AR Foods, fornecedora de lanches e refrigerantes, foi roubada por 3 homens que renderam os funcionários da empresa e seguranças do estádio. O Boletim de Ocorrência foi registrado no 24º Distrito Policial de Ponte Rasa, Zona Leste, e as imagens feitas pelo CCO (Centro de Controle Operacional) já foram encaminhadas para colaborar com as investigações.

Durante a fuga, um funcionário foi feito refém e os assaltantes tentaram utilizar o carro da empresa que parou ao ter o alarme acionado, fazendo com que os assaltantes abandonassem o veículo, soltassem o funcionário e seguissem a pé. Ninguém se feriu durante o episódio e todas as medidas cabíveis já foram tomadas.