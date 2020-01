Árbitro comete gafe em súmula e chama Corinthians de “Sociedade Esportiva”

O árbitro Vinícius Gonçalves Dias Araújo não teve intercorrências durante o empate entre Mirassol e Corinthians, mas cometeu uma gafe, que pode deixar os alvinegros bravos, na súmula da partida.

Ao relatar um atraso de dois minutos do Timão na volta do intervalo, ele errou a abreviação do nome do clube.

“Não houve atraso no início da partida. No reinicio, houve 02 (dois) minutos de atraso devido ao retorno da equipe do S.E. Corinthians Paulista ao campo de jogo. Acréscimos devido a substituições e atendimento médico a possíveis atletas lesionados”, publicou Vinícius no documento.

Como sabem os corintianos, o nome completo do clube é Sport Club Corinthians Paulista. Portanto, a abreviação correta seria “S.C. Corinthians Paulista”. Para piorar, a equipe que utiliza o “S.E” (de Sociedade Esportiva) é o Palmeiras, maior rival do time alvinegro.

Veja abaixo o trecho da súmula: