Aposta cara, Araos deve receber cuidado especial após primeira expulsão

Derrotado por 1 a 0 pelo Cruzeiro na noite da quarta-feira, no estádio do Mineirão, o Corinthians tratou com bons olhos a desvantagem mínima acumulada após uma apresentação muito ruim do seu setor ofensivo. Um dos poucos prejuízos certos para o segundo jogo, na próxima quarta, na Arena, porém, é o meia Ángelo Araos. Expulso após levar dois cartões amarelos em um espaço de cinco minutos, a contratação mais cara do semestre é ausência confirmada no jogo mais importante desse período.

Visto como uma joia pelos corintianos, Araos deve receber um acompanhamento especial da comissão técnica nos próximos dias, conversas para que ele não se sinta culpado. Com potencial que agradou ao técnico Jair Ventura desde a sua chegada, a preocupação é evitar que o chileno mostre um abatimento que comprometa seu futebol pelo cartão vermelho recebido no Mineirão, o primeiro da sua carreira como profissional, justamente em uma final.

Adquirido após ser bem avaliado pelo primeiro semestre realizado com a Universidad de Chile, Araos custou cerca de 4,5 milhões de euros aos cofres alvinegros, por volta de R$ 17 milhões. Para efeito de comparação, sua chegada movimentou um montante maior do que aquele recebido com a negociação de Balbuena, vendido ao West Ham por 4 milhões de euros.

Auxiliado por Romero na adaptação ao Brasil, ele não conviverá nem com o camisa 11 nem com Díaz durante a semana. A dupla paraguaia se apresentou à seleção paraguaia nesta quinta-feira e só volta ao Timão na véspera do duelo da volta da Copa do Brasil, marcado para o dia 17, na Arena.

Nesse meio tempo, é bastante provável que Araos ganhe uma chance para ser titular contra o Santos, no sábado, às 19h (de Brasília), no estádio do Pacaembu. Jair deixou claro que deve utilizar uma equipe alternativa para descansar os titulares e dar rodagem ao grupo, cenário em que o chileno se encaixa.