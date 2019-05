Após vitória, Corinthians provoca São Paulo com #NadaMudou

Neste domingo, o Corinthians venceu mais um clássico contra o São Paulo na Arena de Itaquera, desta vez pelo placar de 1 a 0, com gol de Pedrinho, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Após o apito final, o clube do Parque São Jorge não perdeu tempo e, usando as redes sociais, provocou o rival com o lançamento da hashtag #NadaMudou.

Este foi o Majestoso de número 12 da história da Arena Corinthians. O Timão possui ampla vantagem no confronto, com nove vitórias conquistadas, três empates e nenhuma derrota sequer. São 25 gols feitos, contra apenas 10 tomados.

O resultado coloca o time comandado por Fábio Carille na terceira posição do Brasileirão 2019, com 11 pontos ganhos, ao lado de Atlético-MG, Santos e do próprio São Paulo. Na próxima rodada, a sétima do campeonato, o Corinthians teve partida adiada contra o Goiás. O duelo ainda não tem data definida.