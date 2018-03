Após fast food, Pedrinho volta a marcar e decide “comemorar” com pizza

Pedrinho ficou famoso pelo episódio dos sanduíches que ganhou de cortesia por uma famosa rede de fast food após postar uma foto em que aparecia em uma das lanchonetes matando a fome e, é claro, celebrando seu primeiro gol como jogador profissional, em julho do ano passado, contra o Patriotas-COL, pela Copa Sul-Americana. Após a derrota para o Bragantino no último domingo, pelo Paulistão, o jovem atacante voltou a marcar e decidiu mudar o cardápio. A opção, desta vez, foi pizza.

Com dificuldades para ganhar peso, Pedrinho vem trabalhando especialmente com a nutricionista do Corinthians e o departamento médico para estar apto o mais rápido possível a aguentar a intensidade que é exigida de um jogador profissional. Justamente por isso, o atleta vem tentando se alimentar bastante para alcançar logo o seu objetivo.

“Ontem fiquei triste pela derrota, preferi ficar em casa, pedir uma pizza”, disse Pedrinho em tom bem-humorado antes de ressaltar seu comprometimento nutricional.

“A Chris [Neves, nutricionista do Corinthians] sempre passa tudo certinho, o Carille também. Fico feliz por eles se preocuparem com a minha saúde, passando a hora certinha de comer, o que comer. Cresci muito com a ajudad eles e devo agradecer muito a eles também”, completou o jovem de 19 anos.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

No ano passado, Pedrinho chegou a ser submetido a um procedimento cirúrgico para a retirada das amígdalas. Durante o processo de recuperação, o jogador perdeu muitos quilos e chegou a sofrer anemia, o que atrasou seu retorno aos gramados. O fato de morar longe da família, que é natural de Alagoas, também contribuiu para que o promissor corintiano tivesse dificuldades na alimentação, porém, agora, a situação parece bem diferente, embora ele siga vivendo sem os pais em São Paulo.

“Ele [pai] pega pesado, principalmente na alimentação, pelo fato de ele estar longe de mim. Eles me ajudavam bastante com a alimentação, mas morar sozinho é diferente. No tempo que não estava jogando, ele falava para eu treinar sempre bem, dar meu máximo, porque uma hora a oportunidade iria aparecer. Na alimentação também, para eu poder mostrar meu melhor futebol dentro de campo”, lembrou Pedrinho, atualmente colhendo os frutos de seu esforço e se tornando cada vez mais o ‘xodó da Fiel’.