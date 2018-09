Após derrota no Derby, Jair elogia entrega e lamenta pouco tempo de trabalho

Antes mesmo de acontecer, a estreia de Jair Ventura pelo Corinthians já dava mostras de que não seria nada fácil. Dentro do Allianz Parque, o recém-contratado treinador tinha a missão de superar o Palmeiras em ótima fase, algo que acabou não conseguindo ao sair de campo derrotado por 1 a 0. Após a partida, o comandante pontuou alguns erros, elogiou a luta e a determinação, mas lamentou o pouco tempo para treinamentos.

“(Desde que cheguei) Não deu para implementar nada, sinceramente. Demos a sequência a um trabalho e seria imprudente da minha parte mudar. Não temos tempo e temos que reverter a situação. Estamos incomodados, porém, foi uma derrota em um clássico, contra um grande time, de um grande treinador. Tivemos muita luta, entrega, o time pressionou, pena que não vencemos”, disse Jair.

Um dos principais pontos levantados pelo novo comandante para a derrota neste domingo foram os problemas na organização e na finalização, algo que terá de ser corrigido rapidamente visando já o próximo jogo. “Tivemos problemas para criar jogadas, para nos organizarmos e pecamos na finalização. Temos que virar a chave e buscar a Copa do Brasil que é o objetivo, mas melhorando nesses pontos e em outros, que não posso dizer”, completou.

Após a derrota no clássico, Jair Ventura terá pouco tempo para trabalhar o time. Isso porque, na próxima quarta-feira, o Corinthians já terá pela frente um novo compromisso determinante para o restante da temporada. Em pleno Maracanã, contra o Flamengo, o time do Parque São Jorge faz o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. E Jair já projetou o duelo, apontando necessidade de evolução.

“Temos que responder melhor ofensivamente. O período de recuperação é curto. Temos que virar a chave, levantar a cabeça. Os dois jogos são importantes em um torneio mata-mata, mas claro que ter a possibilidade de resolver em casa é muito bom, ainda mais diante da torcida do Corinthians”, finalizou Jair Ventura.

