Antes de possível adeus, Jair treina Timão e divulga relacionados

O já livre do rebaixamento Corinthians encerrou sua preparação para encarar o Grêmio, na última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, neste sábado. Buscando uma vaga na Sul-Americana, os comandados de Jair Ventura treinaram no CT Joaquim Grava antes de embarcarem para Porto Alegre.

Naquele que foi possivelmente o último treino de Jair como técnico do Timão, o foco ficou por conta de trabalhos táticos e de posicionamento da equipe que irá para o gramado da Arena gaúcha.

Além disso, as atividades também contaram com enfoque nas cobranças de bolas paradas ofensivas e defensivas.

O Corinthians também divulgou a lista de relacionados para último confronto de 2018 neste sábado. Sem poder contar com Ralf, Araos e Emerson Sheik, que realizou sua despedida nesta sexta-feira, a equipe alvinegra deve ir a campo com Cássio; Léo Santos, Pedro Henrique, Henrique e Carlos Augusto; Gabriel e Thiaguinho; Pedrinho, Jadson e Mateus Vital; Romero.

Confira a lista de relacionados do Timão para o duelo contra o Grêmio:

Goleiros: Cássio, Caique e Filipe

Laterais: Carlos Augusto, Danilo Avelar e Fagner

Zagueiros: Henrique, Léo Santos, Marllon e Pedro Henrique

Volantes: Douglas, Gabriel e Thiaguinho

Meias: Danilo, Fessin, Jadson, Mateus Vital e Pedrinho

Atacantes: Clayson, Rafael Bilu e Romero