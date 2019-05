Andrés vê Corinthians como “zebra” e diz estar light e tranquilo

O Corinthians investiu bastante para 2019, contratando reforços e apostando no retorno do técnico Fábio Carille. Mesmo assim, o time ainda é visto como azarão na atual temporada. Quem diz isso é o presidente do clube, Andrés Sanchez.

“Demos sorte, era para estar em oitavo, décimo. Somos zebra, mas estamos tentando lutar. Estou um reflexo do que todo mundo fala na imprensa, que não é para disputar o título. Também acho que não. Futebol é repetição, leva tempo, estamos com mais de 20 jogadores que não trabalharam com o Carille”, afirmou o mandatário.

Em algumas ocasiões, Andrés é visto como uma pessoa ácida. Entretanto, o presidente do Timão garantiu que está mais sossegado, tanto que até parou de fumar. Além disso, viu o clássico contra o São Paulo parelho, mesmo com a vitória do Alvinegro de Parque São Jorge por 1 a 0.

“Não, o São Paulo sempre veio aqui e jogou de igual para igual, é que às vezes ganha, às vezes perde. Ficamos muitos anos perdendo para eles sempre. Agora eu estou light. Não estou fumando, não bebo mais, estou tranquilo”, emendou.

Agora, o Corinthians vira a chave e pensa na Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, o Alvinegro de Parque São Jorge vai enfrentar o Deportivo Lara, na Venezuela, às 17h00 (horário de Brasília). Na ida, vitória do Timão por 2 a 0, em Itaquera.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com