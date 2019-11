Andrés sobre Tiago Nunes: “Dificilmente alguém fala não para o Corinthians”

Andrés Sanchez concedeu uma rápida entrevista na zona mista da Arena Corinthians depois da vitória da equipe sobre o Fortaleza por 3 a 2 e falou sobre a situação de Tiago Nunes, que já se desligou do Athletico, mas, segundo o presidente alvinegro, ainda não assinou contrato com o Timão.

“Não está contratado o Tiago Nunes. É um treinador jovem, um treinador que em pouco tempo de carreira já teve dois, três ou quatro títulos. Hoje, o futebol tem que mudar, tem que buscar gente diferente”, afirmou.

O Coelho vai até o fim do ano independente do novo treinador. Agora, a nossa preferência é o Tiago Nunes, mas vamos esperar. Ainda não falamos nem sobre valores. Até porque o Internacional e outros times fizeram ofertas irrecusáveis”, completou.

Apesar disso, Andrés Sanchez não conseguiu deixar de reconhecer que há otimismo para o acordo seja selado em breve.

“Ainda não é técnico do Corinthians, começou hoje a conversa com os empresários dele, e vamos ver o que acontece. Dificilmente alguém fala não para o Corinthians”.

Sobre a nota oficial atheticana emitida na noite desta terça, em que o clube paranaense dispara contra Tiago Nunes e Corinthians, Andrés Sanchez fez questão de rebater.

“Só acho que a nota que eles publicaram é muito infeliz. O Athletico não tem passado para fazer isso. Ele foi lá e pegou dois jogadores do Santos sem ninguém saber”, revelou.

“É o que o Athletico fez dez dias atrás em um América-MG x Ponte Preta? Ele (Petraglia) mandou diretores irem lá e contratarem o Felipe Conceição, treinador do América. Isso aí todo mundo sabe. O Athletico não colocou isso na nota, mas faz parte do futebol. Vamos conversar com o empresário dele (Tiago Nunes) e ver o que acontece”, concluiu.