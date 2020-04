Andrés Sanchez se irrita com declaração de Tiago Nunes: “Devia estar no Barcelona”

Após Tiago Nunes afirmar que encontrou o Centro de Inteligência do Futebol (CIFUT) do Corinthians sucateado, Andrés Sanchez declarou nesta quarta-feira que está bravo com o treinador por conta da declaração. O presidente respondeu destacando que o departamento é moderno e o comentário do técnico foi infeliz.

“Eu fiquei chateado com isso, não tem nada sucateado lá, tem tudo do melhor. Ele quando veio teve carta branca para mexer em tudo. O chefe do CIFUT desde janeiro é o Pedro (Sotero), que foi ele que trouxe. Ele foi infeliz no comentário dele, nas palavras, e eu quero ver qualquer CT do Brasil ter o que o Corinthians tem”, declarou, em entrevista ao jornalista Jorge Nicola.

“Não falei ainda com ele sobre isso, mas com certeza vou falar. O Duílio já falou e eu fiquei muito chateado realmente. É que ele devia estar no Barcelona, que não tem nem de perto o que tem no Corinthians. Como trabalhou no Barcelona, achou que aqui estava ruim”, completou.

Sob o comando de Tiago Nunes, o Corinthians foi eliminado da Libertadores e não faz boa campanha no Campeonato Paulista. Diante da situação, Andrés lamentou, mas afirmou saber que o time iria oscilar.

“No treinamento bom, nos resultados, péssimo. Estamos mudando a filosofia de jogo, mudamos alguns jogadores e o treinador precisa de um tempo. Óbvio que os resultados são abaixo do esperado, sabíamos que ia oscilar. Na Libertadores fizemos três jogos bons e no Paulistão foram três bons e o resto péssimo”.

Apesar dos problemas e do desentendimento, o presidente afirmou que pretende manter o treinador no Corinthians até o final do ano, mas não bancou sua permanência. “Não banco, ele pode morrer, pode acontecer um monte de coisa”, concluiu.