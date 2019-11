Andrés Sanchez é internado em São Paulo após mal-estar

O presidente Andrés Sanchez, do Corinthians, passou mal nesta quarta-feira e precisou ser internado no Hospital São Luiz, em São Paulo, onde está em observação por conta de um quadro de pressão alta.

Em março deste ano, o dirigente já havia sido hospitalizado, mas devido a uma encefalite viral – inflamação no cérebro. O mandatário corintiano passou por tratamento durante 10 dias, recebeu alta e reassumiu suas funções no futebol do Timão.

Andrés Sanchez tem 55 anos e venceu a eleição para presidente do Corinthians em fevereiro do ano passado, após comandar o clube entre 2007 e 2011. O cartola já disse que não tentará o quarto mandato.