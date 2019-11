Andrés Sanchez cutuca Palmeiras por escalação diante do Vasco

Tem gente que acredita que vencer um clássico importante é melhor do que ganhar títulos. Após a vitória sobre o Fortaleza, o presidente do Corinthians Andrés Sanchez cutucou o Palmeiras, próximo adversário do alvinegro, justamente sobre esse aspecto, já que o técnico Mano Menezes preservou grande parte do elenco alviverde visando o derby.

“Eles não querem ganhar o campeonato, eles querem ganhar do Corinthians. Faz parte. É um derby, é um jogo dificílimo para os dois lados. Temos que tomar muita atenção, se recuperar. O time está um pouco cansado, vamos ver o que acontece”, disse.

O Palmeiras foi até São Januário e venceu o Vasco com o time reserva por 2 a 1, permanecendo confortável na segunda colocação da tabela. O próprio Mano Menezes explicou a decisão.

“Para a gente ficar concentrado, pensando no jogo do Vasco, sem pensar no Corinthians, que é um jogo diferente, a gente optou por colocar jogadores diferentes, com uma condição física melhor para suportar a partida, e manter esse tipo de concentração”

Assim como o rival, o Corinthians também venceu na rodada. Dyego Coelho estreou como comandante da equipe e acabou com uma sequência negativa de oito jogos sem vitórias. O adversário foi o Fortaleza, que perdeu por 3 a 2, na Arena.

“Vitória de qualquer jeito é boa, mas óbvio que o time hoje, talvez até pela pressão que vinha acontecendo, correu mais, atacou mais, tentou mais. Isso faz parte. A pressão estava enorme para cima dos jogadores. Tinha muitos anos que o Corinthians não ficava oito jogos sem ganhar”, finalizou Andrés Sanchez.

O alvinegro agora se prepara, então para o clássico diante do Palmeiras, vice-colocado na competição, no próximo sábado, às 19h (de Brasília), no Pacaembu, com mando alviverde. No primeiro turno as equipes empataram por 1 a 1.

