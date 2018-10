Andrés promete Corinthians forte em 2019 e fala de três a oito reforços

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, não demorou a buscar respostas para a torcida do clube, já sem esperança de títulos no segundo semestre. Depois de assumir apenas parte da culpa pela derrota frente ao Cruzeiro, na noite da quarta-feira, na Arena, ele afirmou que o Alvinegro não tem problemas financeiros para montar a equipe no ano que vem. Em fala meio confusa, ainda prometeu de três a oito reforços.

Com a manutenção desse elenco, mais alguns sete, oito jogadores… ou três ou quatro, os que puderem vir, o Corinthians virá forte”, afirmou o dirigente, que já deixou acertada para o ano que vem a chegada do lateral direito Michel Macedo e do atacante Gustavo Silva, o Mosquito. Ambos já treinam com o elenco e poderão ser utilizados a partir do Campeonato Paulista da próxima temporada.

A conta, no entanto, segue desequilibrada entre saídas e chegadas. Além dos titulares Balbuena, Sidcley, Maycon e Rodriguinho, o Alvinegro viu outros sete atletas deixaram o elenco desde a conquista do Campeonato Paulista. Em compensação, foram contratados o lateral esquerdo Douglas, os volantes Thiaguinho e Araos, além dos atacantes Jonathas Sergio Díaz.

“O Corinthians não tem problema financeiro, para achar o jogador não é fácil. não vou lá pagar R$ 10, 15 milhões porque a conta vem um dia, não da para pagar 600 mil para um jogador, ou temos consciência disso ou vamos ter problemas”, avaliou, prometendo um elenco forte.

“Fomos atrás do Roger, do Jonathas, jogadores de grandes times, eram jogadores que eram para chegar com calma e tivemos de antecipar. A gente sabia e por isso eu dou parabéns E mais parabéns a torcida, que nos 90 minutos sabe da dificuldade técnica, mas ano que vem viremos forte novamente”, concluiu.