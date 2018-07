Andrés nega busca por Ganso e diz que não teve como evitar saídas

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, falou publicamente pela primeira vez desde a saída do lateral esquerdo Sidcley e do zagueiro Balbuena, ocorridas repentinamente entre as manhãs de sexta-feira e sábado. Veemente ao tratar do assunto, ele ainda negou uma busca pelo meia Paulo Henrique Ganso, reportada por um diário da cidade de Sevilha, e não assegurou que o elenco atual permanecerá no segundo semestre.

“Isso é mentira. Corinthians não está atrás do Ganso, não”, contou o mandatário, que se viu rendido ao tentar evitar as saídas dos dois últimos titulares. Para ele, com a situação econômica atual, não há muito o que fazer para demover o atleta da ideia de ir para o futebol do exterior.

“O Sidcley estava em contrato que, se tivesse proposta no meio do ano, tinha que liberar ou fazer opção de compra. Como a proposta era de 4 milhões de euros (R$ 18 milhões), não tinha como. E o Balbuena é isso aí, um ano e meio enrolando para renovar, e só renovou colocando a multa baixa. Futebol é isso, a lei permite. Não tem o que fazer”, avaliou, irônico ao tratar da possibilidade de um novo “desmanche”.

“Não sei, pelo que vocês (jornalistas) falam vai sair um monte de gente, vamos jogar com o sub-20. Não tem nada, mas a proposta chega para o jogador antes, vocês sabem. Fala para o jogador que ele vai ganhar 1 milhão e meio de euros, 2 milhões de euros. Qualquer timinho médio da Europa paga isso. E 1 mi e meio é 6, 7 milhões de reais por mês. Aí se fica aqui, fica descontente, vocês sabem. Não é ser mercenário, é a sobrevivência dos caras”, avaliou.

Além da dupla, o volante Maycon já havia deixado o elenco logo após a parada para a Copa do Mundo, negociado com o Shakhtar Donetsk-UCR. O Timão ainda emprestou o lateral direito Léo Príncipe para o Le Havre-FRA e liberou o atacante Kazim para negociar contrato com um time mexicano.