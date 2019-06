Andrés ironiza Palmeiras: “Vai ganhar tudo, só não ganhou o Paulista”

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, falou na noite deste sábado, no estádio do Mineirão, depois do empate do clube por 0 a 0 com o Cruzeiro, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Questionado, dentre outras coisas, se era possível alcançar o Palmeiras na competição nacional, o mandatário misturou ironia com respeito à capacidade do arquirrival.

“Chegar no Palmeiras é impossível, o Palmeiras é imbatível. Vai ganhar tudo, só não ganhou o Paulista”, disse o mandatário, que também bancou o trabalho de Fábio Carille e reafirmou que Walter será liberado ao final do seu contrato, em dezembro.

As palavras de Andrés contrastam com a análise feitas minutos antes pelo treinador corintiano. Perguntado sobre o mesmo tema, Carille disse que o tempo de trabalho contava a favor do adversário e que já esperava o bom início dos palmeirenses.

“Dá, sim. Entendemos que é difícil esse começo, entendemos também que essas equipes é normal que saiam na frente, Palmeiras tem elenco de dois, três anos, Cruzeiro também. Flamengo teve dificuldades no começo e agora está se acertando”, analisou o treinador corintiano,

Atualmente com 12 pontos conquistados na tabela de classificação, o Timão está sete atrás do arquirrival, líder isolado da competição e que aumentou sua série invicta na competição ao derrotar o Athletico por 1 a 0 na tarde deste sábado, no Allianz Parque.

Os comandados do treinador terão pela frente o clássico com o Santos, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em duelo que encerra o primeiro semestre.