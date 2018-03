Andrés ironiza “bicho-papão” Palmeiras após vitória corintiana

A vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol deixou o Corinthians com a melhor campanha do Campeonato Paulista, com os mesmos 20 pontos do Palmeiras, mas com um gol de saldo e um jogo a mais. Após a partida, o presidente Andrés Sanchez aproveitou para ironizar os constantes elogios da crítica ao rival.

“O Palmeiras é hoje o maior time do Brasil, pelos jogadores que tem, pelo investimento. O Palmeiras é o grande favorito. O bicho-papão do futebol brasileiro é o Palmeiras. O Corinthians continua a zebra”, ironizou Andrés, também usando os microfones para criticar a gestão do desafeto Marco Polo Del Nero à frente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o seu processo de sucessão.

Assim como ocorreu no ano passado, o Palmeiras criou muitas expectativas em seus torcedores pelas contratações que fez. O Corinthians, apontado como a quarta força do futebol paulista em 2017, quando foi campeão paulista e brasileiro, não encontrou ainda nem sequer um substituto para o centroavante Jô, vendido ao japonês Nagoya Grampus. No primeiro Derby do ano, porém, os corintianos levaram a melhor, com uma segura vitória por 2 a 0 em Itaquera.

