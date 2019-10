Andrés explica confusão entre funcionários de Corinthians e CSA

Além de falar sobre a situação de Fábio Carille e cobrar os jogadores do Corinthians, Andrés Sanchez também explicou uma confusão que ocorreu pouco antes do fim da partida que teve a vitória do CSA por 2 a 1 no Estádio Rei Pelé.

Dirigentes, funcionários e até jogadores não relacionados do Corinthians se envolveram em um grande “empurra-empurra” com funcionários do CSA e até policiais militares, tudo em um portão de acesso ao vestiário.

“Nós descemos cinco minutos antes para evitar problema, não deixaram abrir o portão, chegaram alguns seguranças do CSA gritando, comemorando, estão no direito deles, sem problemas, e eles dizem que escorregaram, um de nós diz que agrediram, deu toda a confusão, mas infelizmente são coisas que ainda acontecem”, explicou o presidente corintiano.

Apesar dos ânimos exaltados, a situação foi apaziguada após alguns minutos.