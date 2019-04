Andrés dispara contra atuação do Corinthians: “Das piores da história”

Confira este e outros vídeos em

O presidente Andrés Sanchez reprovou com veemência a atuação do Corinthians na noite desta segunda-feira, no estádio do Pacaembu. Na avaliação do mandatário, o Santos, vencedor no tempo normal por 1 a 0 e perdedor por 7 a 6 na disputa de pênaltis, merecia mais a classificação do que o clube do Parque São Jorge. O Alvinegro, que venceu o primeiro jogo por 2 a 1, está classificado para final do Campeonato Paulista.

“Infelizmente o Corinthians foi muito mal. Jogou, talvez, um dos piores jogos que eu vi na história”, avaliou o dirigente, que já havia feito um breve pronunciamento após a partida para apaziguar os ânimos depois de uma forte discussão entre o técnico Fábio Carille e um jornalista.

“Mas está todo mundo consciente disso. Jogadores, treinador, que fizemos um jogo mal e não merecíamos ter classificado. Mas batemos bem os pênaltis e classificamos. Temos de jogar muito melhor do que jogamos, São Paulo está em ascendência e pelos dois jogos, Ceará e Santos, realmente jogador e comissão têm de ter consciência que não jogamos bem”, continuou Andrés.

De olho na decisão, provavelmente disputada nos próximos dois domingos, Andrés foi sucinto ao tratar do tema e apontou o primeiro jogo, no Morumbi, como fundamental. “Clássico não tem favorito. Se eles ganham de três ou quatro, acabou. Dois jogos grandes, duas camisas pesadas”, concluiu.