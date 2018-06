Andrés banca Loss e confirma amistosos durante a parada da Copa

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, não quis nem entrar no mérito de uma possível demissão de Osmar Loss do cargo de treinador do clube. Sempre ressaltando os desfalques da equipe e o curto tempo do técnico no cargo (cinco jogos), ele relevou o desempenho até o momento, com apenas uma vitória, um empate e três derrotas do Alvinegro.

“Temos que ter paciência, estamos sem sete jogadores, vários titulares. Toda semana com jogos quinta e domingo, poucos dias de recuperação e tudo isso influencia. Mas temos que ter paciência, o time vai se acertar. Até a Copa, é o que eu falei: vamos sofrer. Infelizmente a realidade do futebol é essa, não se faz futebol do dia para noite”, disse, firme ao assegurar o cargo de Loss.

“Não começa com isso. Vocês falam sempre que tem que manter treinador, agora vocês não façam campanha para tirar. Muda o time, mas não muda o treinador”, disse o presidente, que confirmou a realização de jogos amistoso durante a parada de um mês para a Copa do Mundo. “Dois jogos com o Cruzeiro, um em Belo Horizonte e outro aqui. E com o Grêmio em Cuiabá”, revelou.

Por fim, Andrés ainda afirmou que não há qualquer proposta pelo zagueiro Fabián Balbuena. O paraguaio, que se apresenta à sua seleção nesta quinta-feira, não joga os duelos restantes até o intervalo do Mundial e pode ter feito sua última partida pelo clube. De acordo com o mandatário, apenas o volante Maycon já tem sua tranferência encaminhada – deve ser anunciado pelo Shakhtar Donetsk-UCR nas próximas semanas.

“As pessoas cobram que o financeiro está sem dinheiro. O Corinthians não está sem dinheiro, e o Corinthians não quer vender ninguém. Mas infelizmente, todo mundo sabe: antes de fechar com o clube eles fecham com o jogador, que faz um tormento para ser vendido. Não é questão de segurar ou não, é a realidade do futebol brasileiro”, concluiu Andrés.