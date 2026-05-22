Análise: planos de Diniz dão certo, e Corinthians leva saldo positivo de Montevidéu

O planejamento do técnico Fernando Diniz deu mais do que certo, e o Corinthians levou um saldo positivo do empate em 1 a 1 com o Peñarol na última quinta-feira, no Estádio Campeón del Siglo, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O treinador alvinegro conseguiu preservar seus principais titulares e viu uma equipe que, mesmo pouco entrosada, buscou ao máximo manter a mesma proposta. O Timão teve volume de jogo e poderia até ter saído com a vitória se tivesse caprichado mais nas finalizações, mas mesmo assim, foi valente ao buscar o empate com os reservas.

Como foi o jogo?

O técnico Fernando Diniz optou por uma estratégia mais calculada contra o Penãrol. Com o Corinthians já garantido nas oitavas de final e líder com apenas um empate, o treinador sentiu a necessidade de preservar seus titulares e mandou a campo uma equipe quase totalmente reserva, com exceção do goleiro e da dupla de zaga. A principal novidade ficou pela primeira titularidade de Zakaria Labyad, com o ataque formado por Pedro Raul e Kaio César.

Os movimentos iniciais indicaram um Corinthians que, naturalmente, ficaria com menos posse devido à necessidade do rival por um resultado positivo. O 'desespero' do Peñarol no jogo decisivo deixou espaços para que o Timão pudesse contra-atacar. Allan, como primeiro volante, recuou para fazer a saída de bola com três zagueiros em alguns momentos, 'convidando' o elenco a ter mais posse no campo de ataque.

Com o decorrer da partida, a posse de bola ficou mais equilibrada entre as duas equipes. Contudo, a equipe foi nula em termos ofensivos, com pouca criatividade e tentativas de lançamentos mal sucedidos para Pedro Raul e Kaio César. Foi aos 19 minutos que tudo mudou. O Corinthians falhou na marcação pelo alto e voltou a sofrer um gol em uma cobrança de escanteio. Trindade bateu na primeira trave e Olivera cabeceou, deixando o Timão atrás no marcador.

O gol dos donos da casa pareceu acordar o Corinthians, que enfim começou a pressionar um pouco mais. O Timão tomou controle do campo de ataque e entrou no jogo, tendo mais movimentação e triangulação entre os jogadores de frente. As principais tentativas foram pelo lado do campo, com lampejos criativos de Kaio César no um contra um. Os reservas alvinegros sofreram com a falta de entrosamento e demoraram a se encontrar na criação, mas seguiram em cima do rival.

Fato é que o primeiro tempo foi pobre ofensivamente dos dois lados, mas o Peñarol aproveitou a grande oportunidade que teve e saiu na frente no placar. O Timão cresceu na reta final e pressionou pelo empate, encontrando espaços na frágil defesa do rival e criando ao menos duas grandes chances, mas parou nas próprias dificuldades técnicas. A impressão é que, se tivesse acertado um pouco mais, o Corinthians poderia ter levado o empate para o intervalo.

Segundo tempo

O Corinthians preferiu apostar na continuidade do time reserva e voltou do intervalo sem mudanças. O Timão voltou com o mesmo ímpeto da reta final do primeiro tempo, controlando a posse de bola e com Kaio César ainda mais participativo e buscando jogo. Faltou que a equipe corintiana acertasse o pé, ainda pecando nas escolhas do passe final, mas já mais ativa e com vontade de buscar o empate.

A aposta de Diniz de manter os reservas em campo se provou correta. O jogo se apresentava positivamente para que o Corinthians pudesse empatar antes da entrada dos titulares, o que aconteceu. Kaio César, um dos melhores da equipe em campo, cruzou para dentro da área. Pedro Raul completou, Aguerre deu rebote e Zakaria Labyad pegou a sobra, empurrando para o fundo das redes. Depois de tanto martelar, o Timão, com méritos, encontrou o gol de empate.

Com o empate, o treinador corintiano segurou as substituições e só foi fazê-las por volta dos 25 minutos. Garro, Yuri Alberto e Lingard entraram nas vagas de Matheus Pereira, Pedro Raul e Zakaria Labyad. Depois do gol de empate do Corinthians, o jogo ficou bastante aberto. O Peñarol, que jogava a vida na Libertadores, se lançou para o tudo ou nada, enquanto o Timão tinha as chances do contra-ataque. A partida ficou lá e cá.

Kaio César fez grande jogada pela direita e foi um dos responsáveis pelo empate alvinegro! 3️⃣7️⃣ 📸 Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/VKtYG26hnF — Corinthians (@Corinthians) May 22, 2026

Na reta final, quem teve as melhores chances foi o Corinthians. A defesa alvinegra afastou todas as tentativas do Peñarol, o que gerou contra-ataques. No fim das contas, o Timão poderia ter saído vitorioso, uma vez que criou ao menos duas chances claras com Yuri Alberto, ambas desperdiçadas pelo camisa 9. Faltou só um pouco mais de capricho para ganhar o jogo, mas o empate não foi de todo ruim.

Ainda assim, o saldo foi positivo para o Corinthians. Diniz conseguiu dar um descanso para seus principais jogadores, e o Timão conquistou um ponto essencial para se garantir como líder do grupo da Libertadores, tendo a vantagem de decidir os mata-matas do torneio em casa.

Situação na Libertadores

Com o resultado, o Corinthians garantiu a liderança do Grupo E da Copa Libertadores. O Timão já não pode mais ser alcançado pelo Platense-ARG, adversário da última rodada. A equipe alvinegra ainda manteve a invencibilidade, chegando a três vitórias e dois empates, e permanecendo na ponta, com 11 pontos.

Próximos jogos do Corinthians

Corinthians x Atlético-MG (17ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 24/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Corinthians x Platense (sexta rodada da Copa Libertadores)

Data e horário: 27/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)