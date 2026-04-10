Análise: Diniz encerra jejum do Corinthians e ganha paz (até domingo)

O técnico Fernando Diniz estreou com vitória no comando do Corinthians, na última quinta-feira, e cessou as cobranças que atormentaram o time ao longo desta semana. O triunfo diante do Platense, em Buenos Aires, pela Libertadores, encerra o jejum de nove jogos sem vencer e traz paz, pelo menos por alguns dias.

A atuação do Corinthians no primeiro tempo não foi das melhores. O Timão tentou sair jogando desde trás, mas encontrou dificuldades para achar espaços e mal incomodou o goleiro rival. O primeiro (e único) chute do time durante a primeira etapa foi já nos acréscimos.

Já na etapa final, a equipe melhorou. O jovem atacante Kayke fez valer a aposta de Diniz marcou o gol que abriu caminho para o triunfo alvinegro. O tento saiu em uma bonita jogada: Garro enfiou para o garoto invadir a área e tocar de cavadinha por cima do goleiro Borgogno.

O gol deu confiança para o Corinthians, que controlou melhor o jogo e aumentou a vantagem com Yuri Alberto. O meia Rodrigo Garro, mais uma vez, encontrou bom passe para o atacante bater na saída de Borgogno e estufar as redes.

Calmaria (até domingo)

A vitória do Corinthians traz calmaria para Fernando Diniz trabalhar, pelo menos até domingo, quando o Timão disputa o clássico contra o Palmeiras.

A estratégia do treinador para a primeira partida foi simples: conquistar os três pontos e recuperar o ânimo dos jogadores. A expectativa é que, mais confiante, a equipe possa crescer de rendimento e, quem sabe, acabar de vez com a má fase ganhando o Derby. Porém, caso o resultado positivo não venha, o clima de cobrança irá voltar a se instaurar no CT Dr. Joaquim Grava.

Situação na tabela

Com a vitória, o Corinthians largou na liderança isolada do Grupo E da Libertadores, com três pontos. O Platense amarga a lanterna, sem pontos, enquanto Santa Fe e Peñarol, que empataram por 1 a 1, somam um ponto casa.

Próximo jogo do Corinthians

Corinthians x Palmeiras (11ª rodada do Brasileirão)

(11ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 12/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

12/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo

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