Análise: Corinthians se impõe com sinais do 'dinizismo' e empolga torcida por sonho de Libertadores

Mostrando aos poucos mais sinais do trabalho de Fernando Diniz, o Corinthians se impôs do início ao fim e venceu o Peñarol por 2 a 0 na noite da última quinta-feira, na Neo Química Arena, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O Timão dominou o rival do primeiro ao último minuto e fez um jogo não só muito agressivo, mas também de inteligência, deixando a torcida empolgada para o futuro do trabalho do novo treinador.

Como foi o jogo?

O técnico Fernando Diniz, ainda invicto no comando do Corinthians, seguiu a linha mais tradicional e optou por, novamente, não promover grandes mudanças na equipe. O Timão mandou a campo o que tinha de melhor à disposição, com os retornos de Hugo Souza no gol e de Matheuzinho na lateral direita. A principal alteração foi no setor ofensivo, com Lingard ganhando nova chance ao lado de Yuri Alberto.

Os primeiros minutos foram de um Peñarol que tentou tirar o conforto do Corinthians na partida, pressionando alto e recuperando algumas bolas no meio-campo. Rapidamente, o Alvinegro retomou o controle da posse e começou a apostar, principalmente, nos lançamentos em profundidade. Os donos da casa estiveram um pouco imprecisos no começo da partida, mas a diferença do retorno de Matheuzinho foi nítida, desafogando o lado esquerdo, que vinha sobrecarregado com Bidu.

Assim como nos demais jogos, o Corinthians soube tirar proveito das bolas paradas. Depois de 10 minutos de um jogo pobre tecnicamente, o Timão encontrou o caminho das redes no que se mostrou uma de suas grandes forças na temporada: a bola parada. O gol animou o time mandante, que cresceu na partida e quase chegou ao segundo gol em dois lances muito bem trabalhados, com 'toco e me voy', inteligência e agressividade, no melhor estilo do 'dinizismo'.

Fato é que o Corinthians passou a jogar bastante solto após abrir o placar e encontrou muitos espaços na defesa do Peñarol. O Timão percebeu a facilidade de chegar à área adversária e continuou pressionando o time uruguaio, chegando ao segundo gol após uma roubada de bola de Lingard. Yuri ganhou no corpo e, ao invadir a área, devolveu o favor ao companheiro, que só completou para o gol. O time teve muita circulação de bola, toques rápidos e movimentação, envolvendo a marcação rival.

Antes e depois do segundo gol, o Corinthians sequer foi assustado pelo Peñarol. O time uruguaio, inclusive, pareceu se recuar ainda mais para não levar mais gols e esteve muito abaixo tecnicamente. O Timão, mesmo na reta final do primeiro tempo, ficou com os 10 jogadores de linha no campo de ataque e controlaram totalmente a partida, sempre buscando o gol e com o jogo fluindo. Em resumo, os donos da casa poderiam ter saído de campo com uma goleada.

Segundo tempo

Com a importante vantagem no placar, o Corinthians voltou do intervalo sem mudanças. O Timão manteve o controle da posse de bola e começou a segunda etapa da mesma forma que terminou a primeira, com seus dez jogadores no campo de ataque e circulando a posse em busca de novos espaços para, quem sabe, chegar ao terceiro gol. A primeira mexida de Diniz veio aos 15 minutos, tirando o volante André para promover a entrada de Kaio César.

Com isso, o Timão sofreu uma mudança tática e passou a jogar no 4-3-3. Bidon voltou a atuar como segundo homem de campo, Lingard começou a atuar aberto pela esquerda, enquanto Kaio César entrou como um ponta pela direita. As alterações renovaram o fôlego alvinegro, que seguiu buscando o terceiro gol. Contudo, com o resultado feito no primeiro tempo, os donos da casa pareceram sentir um pouco o desgaste físico e o ritmo, naturalmente, baixou.

Já na reta final do confronto, para oxigenar mais o time e descansar atletas, Diniz promoveu mais quatro mudanças, tirando Bidon, Garro, Lingard e Yuri Alberto para as entradas de Carrillo, Zakaria Labyad, Vitinho e Pedro Raul, respectivamente. O segundo tempo do Timão foi de maior manutenção do resultado, com menos chances criadas e um futebol um pouco menos vistoso, mas não menos eficiente. Ao longo dos 90 minutos, o Timão sequer sofreu, não cedendo nenhum espaço ao rival.

No fim das contas, o jogo do Corinthians foi praticamente perfeito. Fez o resultado ainda no primeiro tempo e poderia ter saído com um triunfo ainda mais largo, mas o importante são os três pontos. Não sofreu defensivamente, dominou o adversário e deu sinais de que pode fazer muito mais no futuro se mantiver a pegada. A torcida deixou a Neo Química Arena empolgada, revitalizando também uma importante força do Timão: a conexão entre o time e a Fiel.

Situação na tabela

Com o resultado, o Corinthians assumiu a liderança geral da Libertadores e encaminhou a classificação às oitavas de final. O Timão somou a terceira vitória consecutiva no torneio, manteve os 100% de aproveitamento e permaneceu na liderança do Grupo C, com três pontos de vantagem sobre o Platense-ARG, segundo colocado.

Próximos jogos do Corinthians

Mirassol x Corinthians (14ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 03/05 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio José Maria Campos Maia, em Mirassol (SP)

Santa Fe-COL x Corinthians (quarta rodada da Libertadores)

Data e horário: 06/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (Colômbia)