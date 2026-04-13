Análise: com dois a menos, Corinthians aguenta pressão palmeirense

*Por Thiago Henrique

O empate sem gols no Derby foi marcado pelas confusões fora de campo. Porém, é importante destacar o desempenho do Corinthians na partida, já que a equipe conseguiu criar boas chances mesmo com desvantagem numérica e neutralizou o líder Palmeiras.

Enquanto o jogo esteve com igualdade numérica, Palmeiras e Corinthians fizeram um duelo muito competitivo na Neo Química Arena. O problema do Timão começou aos 25 minutos do primeiro tempo, quando André foi expulso por gesto obsceno.

Apesar de atuar com um jogador a menos, o desempenho da equipe de Fernando Diniz seguiu satisfatório. Mesmo com inferioridade numérica, era visível que o Timão poderia sair com os três pontos.

A equipe começou o segundo tempo melhor, criando chances com Yuri Alberto. Porém, aos 22 minutos, a pressão alviverde aumentou após a expulsão de Matheuzinho. A estrela de Hugo Souza brilhou no desvio de Gabriel Paulista e nas finalizações de Andreas Pereira e Flaco López.

Ainda assim, mesmo com dois jogadores a menos, a melhor chance foi do Corinthians. Em um contra-ataque, Yuri Alberto teve a bola do jogo, mas parou em boa defesa de Carlos Miguel. Essa, que foi a última grande oportunidade da partida, reforça a impressão deixada por Fernando Diniz em sua estreia: bons momentos podem estar por vir em Itaquera.

Fase do Corinthians

Com o empate, o Corinthians chegou ao seu oitavo jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro. A equipe está em 16º lugar, com apenas 11 pontos - um a mais que o Cruzeiro, primeiro time na zona de rebaixamento. Agora, o Timão concentra suas atenções para a Libertadores.

Próximo jogo do Corinthians

Jogo: Corinthians x Santa Fe-COL

Corinthians x Santa Fe-COL Competição : Copa Libertadores (2ª rodada)

: Copa Libertadores (2ª rodada) Data e horário : 15 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

: 15 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

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