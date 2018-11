Almejando Sul-Americana, Thiaguinho despista sobre renovação com o Corinthians

O volante Thiaguinho vem sendo uma das grandes novidades do Corinthians nesta reta final de Campeonato Brasileiro. O jogador de 21 anos participou das últimas três partidas da equipe, saindo do banco contra Cruzeiro e São Paulo e na equipe titular no triunfo contra o Vasco.

Com contrato de empréstimo até o final do Campeonato Paulista do próximo ano, Thiaguinho, que pertence ao Nacional-SP, se vê no caminho certo, mas fugiu quando questionado se a diretoria do clube do Parque São Jorge entrou em contato para uma renovação, afirmando que o foco agora é uma vaga na Copa Sul-Americana.

“Eu acho que estou no caminho certo. O Corinthians é um time que pode selecionar por que é um time grande. Então, a gente tem que ir de degrau em degrau, subindo aos poucos. E agora não é o momento de conversar sobre isso. Agora é o momento de focar no Corinthians para podermos terminar lá em cima. Vamos buscar o máximo de pontos na briga pela Sul-Americana”, disse em entrevista coletiva nesta terça-feira.

Utilizado como segundo volante por Jair Ventura, Thiaguinho ressaltou que pode atuar como lateral, mas que prefere seguir na posição que vem atuando. “Gosto dessa posição que estou acostuma a atuar (segundo volante), mas com certeza se precisar posso atuar na lateral, onde já joguei. E o que ele (Jair) eu vou estar preparado”, declarou o jogador, que ainda falou sobre suas subidas ao ataque.

“Eu gosto de chegar na área, vindo de trás. No Corinthians é importante se renovar o tempo todo. É treinar e trabalhar bastante, para conseguir me apresentar sempre da melhor forma”, completou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Thiaguinho ainda falou sobre a concorrência com Douglas, Gabriel e Araos na posição de volante do Corinthians. “É um privilégio ser escolhido no meio de tantos jogadores bons, tenho que agradecer e trabalhar forte. Assim como eu, eles também podem ganhar chance. Corinthians é time grande, tem que se renovar todo treino, toda hora, a diretoria está buscando jogadores (para 2019) também, preciso treinar e jogar bem”, finalizou o jogador.

Com 43 pontos conquistados, seis a mais que a Chapecoense, o Corinthians quer se livrar matematicamente do rebaixamento contra o Atlético-PR, nesta quarta, para focar somente em em uma vaga na Copa Sul-Americana. A 12ª posição, ocupada atualmente pela equipe, garante presença no torneio continental.

*Especial para a Gazeta Esportiva