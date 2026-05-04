Allan recebe terceiro amarelo e desfalca Corinthians no Majestoso

O técnico Fernando Diniz ganhou um novo desfalque no Corinthians para o clássico contra o São Paulo, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Allan recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Mirassol, neste domingo, e precisará cumprir suspensão automática.

Allan foi advertido aos 37 minutos do primeiro tempo. O jogador impediu um ataque promissor do Mirassol e derrubou Alesson no meio-campo. O árbitro Matheus Candançan, então, apresentou o cartão amarelo ao camisa 29 do Corinthians, que estava pendurado.

Sem Allan, portanto, o Corinthians recebe o São Paulo no próximo domingo, a partir das 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Para o setor, Diniz contará com o reforço de Carrillo, que esteve suspenso diante do Mirassol, mas também não deve ter André, punido com dois jogos de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após ser expulso contra o Vasco, e Charles, lesionado.

Na atual temporada, Allan soma 17 partidas com a camisa alvinegra, sendo 10 como titular.

Situação na tabela

O resultado foi péssimo para o Corinthians, que segue com os mesmos 15 pontos do início da rodada e volta à zona de rebaixamento do Brasileirão. O Alvinegro paulista ainda foi vazado pela primeira vez com Diniz e perdeu uma invencibilidade de sete jogos.

Fim de jogo. — Corinthians (@Corinthians) May 4, 2026

Próximos jogos do Corinthians

Santa Fe-COL x Corinthians (quarta rodada da Copa Libertadores)

Data e horário: 06/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (Colômbia)

Corinthians x São Paulo (15ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 10/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)