Alex Santana reestreia pelo Corinthians após período afastado e ganha elogio de Diniz

O volante Alex Santana reestreou pelo Corinthians na derrota por 2 a 1 para o Mirassol no último domingo, no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador foi de descartado com Dorival Júnior a reintegrado com a chegada de Fernando Diniz.

Alex Santana foi acionado pela comissão técnica alvinegra aos 36 minutos do segundo tempo e entrou no lugar de Breno Bidon. Segundo dados do Sofascore, o camisa 80 somou nove ações com a bola, acertou 86% dos passes que tentou e ainda teve uma finalização de cabeça logo após entrar, mas para fora.

O volante não atuava com a camisa do Corinthians desde o dia 14 de maio de 2025, quando foi titular na partida contra o Racing-URU, fora de casa, pela Copa Sul-Americana.

Contra o Mirassol, no último domingo, Alex Santana foi relacionado e voltou a ganhar espaço em campo diante das baixas do Corinthians no setor. Carrillo e André cumpriram suspensão, enquanto Charles se recupera de lesão no calcanhar direito. Ele foi elogiado por Diniz, que citou a concorrência na posição.

"O Alex é um jogador que eu gosto. Eu já acompanho o Alex há bastante tempo. Ele foi reintegrado, é um cara muito querido pelo grupo. Ele entrou bem no jogo, jogou poucos minutos. Vamos ver para frente. Hoje, estávamos sem o André, Carrillo, tem bastante gente para o setor do meio-campo, principalmente para a posição dele, mas é um jogador que eu gosto", afirmou Diniz em coletiva pós-jogo.

Alex Santana ainda enfrenta as concorrências de Raniele, Allan e Matheus Pereira no meio-campo. O trio foi titular contra o Mirassol no último domingo, com o camisa 14 improvisado na lateral direita.

Indefinição e reintegração

Alex Santana foi emprestado ao Grêmio em junho de 2025 e retornou ao Corinthians no início da atual temporada. O volante, entretanto, estava fora dos planos do técnico Dorival Júnior. Visto como um atleta negociável, chegou a treinar separado dos demais companheiros e em horários alternativos no CT Dr. Joaquim Grava.

A chegada de Fernando Diniz, porém, mudou tal panorama. Conhecido pelo desenvolvimento e recuperação de atletas, o treinador teve uma conversa tête-à-tête com Alex Santana e decidiu reintegrá-lo ao plantel.

Também pesou para a reintegração o profissionalismo do jogador, que se cuidou e manteve a rotina mesmo com o longo período sem jogar. Como dito por Diniz, o volante é visto como um cara bom de grupo e tem o carinho dos companheiros.

Fim de jogo. — Corinthians (@Corinthians) May 4, 2026

Alex Santana está inscrito no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, mas não na fase de grupos da Copa Libertadores. O volante só poderá ser registrado caso o Timão avance às oitavas de final.

O Corinthians, portanto, volta aos gramados nesta quarta-feira, mas sem o camisa 80. O Timão visita o Santa Fe, na Colômbia, às 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada da Libertadores.

Próximos jogos do Corinthians

Santa Fe-COL x Corinthians (quarta rodada da Copa Libertadores)

Data e horário: 06/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (Colômbia)

Corinthians x São Paulo (15ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 10/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)