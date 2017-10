Ainda sem Pablo, Corinthians divulga relacionados com volta de Gabriel

Ainda sem definição do time que entrará em campo, o Corinthians divulgou a lista de relacionados para o duelo decisivo diante do Grêmio com 24 nomes como opção para o técnico Fábio Carille. Entre os atletas que figuram a equipe titular, as novidades estão na volta do volante Gabriel, que retorna de suspensão, e a ausência do zagueiro Pablo, que segue se recuperando de lesão.

Gabriel vinha sendo desfalque da equipe alvinegra há duas partidas, devido a uma suspensão após fazer gestos obscenos para a torcida do São Paulo no último clássico Majestoso. Ele deve voltar ao time no lugar de Camacho. Já Pablo segue fora após ter constatada uma contratura muscular na coxa esquerda. O defensor não atuou nas últimas duas partidas do Corinthians e deve seguir dando lugar a Pedro Henrique na zaga.

A lista ainda contém mais duas novidades. Recuperado de uma pubalgia, o zagueiro Léo Santos reaparece entre os relacionados. Paulo Roberto também é outro que retorna. O volante, que por vezes atua improvisado na lateral direita, volta a ter condições após se recuperar de uma lesão na coxa direita.

Como o limite de jogadores no banco de reservas é de 12, o técnico Fábio Carille ainda deve cortar um atleta de sua lista de relacionados. O time do Corinthians que enfrenta o Grêmio nesta quarta-feira, na Arena de Itaquera, deve ter Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana; Gabriel; Jadson, Maycon, Rodriguinho e Romero; Jô.

Confira os 24 relacionados para o duelo diante do Grêmio:

Goleiros: Cássio e Walter

Laterais: Fagner, Léo Príncipe e Guilherme Arana

Zagueiros: Balbuena, Léo Santos e Pedro Henrique

Volantes: Gabriel, Maycon, Marciel, Paulo Roberto e Camacho

Meias: Fellipe Bastos, Jadson, Giovanni Augusto, Danilo, Rodriguinho e Marquinhos Gabriel

Atacantes: Jô, Romero, Kazim, Clayson e Pedrinho