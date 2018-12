Agora é oficial: Fábio Carille está de volta ao Corinthians

Ele voltou. o Corinthians anunciou nessa sexta-feira o retorno do técnico Fábio Carille ao clube do Parque São Jorge. O treinador é o “novo velho nome” do Timão para a temporada de 2019, após a demissão de seu antecessor, Jair Ventura, na última segunda-feira.

A volta de Carille foi confirmada após o Corinthians pagar o montante de cerca de R$ 2,8 milhões ao Al Wehda, da Arábia Saudita, clube que tirou o técnico do próprio Timão em maio. O valor é referente à multa rescisória do comandante.

O contrato de Carille com o Corinthians vai até dezembro de 2020 e o salário gira em torno de R$ 650 mil por mês. A documentação, porém, só será assinada após o desembarque tanto do técnico quanto dos outros membros da comissão no Brasil, o que deve acontecer dia 29, dia seguinte a despedida do país ábare.

Carille trará consigo a comissão formada pelo auxiliar Leandro Cuca, o preparador físico, Walmir Cruz, o observador técnico, Mauro da Silva, e o analista de desempenho, Denis Luup. Todos devem se reapresentar junto ao elenco, dia 3 de janeiro, no CT Joaquim Grava.

Em sua primeira passagem como técnico efetivado do Corinthians, Fábio Carille conquistou três títulos (um Campeonato Brasileiro-2017 e dois Campeonatos Paulistas-2017 e 2018). Foram 59 vitórias, 32 empates e 23 derrotas, o que lhe rendeu um aproveitamento de 61.1%.