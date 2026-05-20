Rival na Libertadores, Peñarol não perde desde derrota contra o Corinthians

O Corinthians terá pela frente nesta quinta-feira um adversário embalado por uma sequência positiva na temporada. O Timão encara o Peñarol, que não perde desde o revés justamente para a equipe alvinegra e soma quatro jogos de invencibilidade, com duas vitórias e dois empates no período.

A bola rola às 21h30 (de Brasília), em duelo válido pela penúltima rodada da fase de grupos do torneio continental. Já classificado às oitavas de final, o Corinthians busca manter o bom momento e confirmar a liderança da chave.

A última derrota do clube uruguaio aconteceu justamente diante do Timão, pela Libertadores. Na ocasião, o Corinthians levou a melhor pelo placar de 2 a 0, com gols de Gustavo Henrique e Jesse Lingard.

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Desde então, o Peñarol voltou a engatar bons resultados. No compromisso mais recente, venceu o Liverpool por 2 a 1, pelo Campeonato Uruguaio. Antes, bateu o Cerro Largo por 3 a 2, fora de casa.

Pela Libertadores, a equipe uruguaia empatou em 1 a 1 com o Platense, na Argentina. Já o outro tropeço da sequência aconteceu no Campeonato Uruguaio, quando ficou no 1 a 1 com o Defensor Sporting, ampliando para quatro jogos sua série invicta desde a derrota para o Corinthians.

Corinthians na Libertadores

Na Libertadores, o Corinthians lidera o Grupo E com 10 pontos conquistados em três vitórias e um empate. Na última rodada, empatou com o Santa Fe por 1 a 1 e garantiu a classificação às oitavas de final com duas rodadas de antecedência.