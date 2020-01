Conmebol altera estádio da partida entre Guaraní e Corinthians pela pré-Libertadores

A Conmebol confirmou a alteração no palco da partida entre Guaraní, do Paraguai, e Corinthians, pela partida de ida da pré-Libertadores na próxima quarta-feira. Inicialmente marcado para estádio Luis Alfonso Giagni, o jogo acontecerá na casa do Cerro Porteño, o estádio La Nueva Olla, em Assunção.

A mudança teria sido feita para haver maior adesão dos torcedores da equipe paraguaia. O palco inicial tem capacidade para 11 mil pessoas, enquanto o novo para 45 mil. Apesar da alteração, o horário está mantido, às 21h30.

🏟🚨 O jogo de ida entre @ClubGuarani e @Corinthians, pela Fase 2 da #Libertadores, mudou de local. Será disputado agora em La Nueva Olla, em Assunção. Data e horário seguem inalterados. pic.twitter.com/iP7KCOs0f1 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) January 30, 2020

Para chegar ao confronto com o Timão, o Guaraní precisou bater o San José, da Bolívia. O duelo de volta, no Paraguai, foi realizado no Luis Alfonso Giagni e contou com casa cheia.

Depois de uma semana do primeiro encontro, Corinthians e Guaraní voltam a medir forças e definirão quem avança à terceira fase da Libertadores em Itaquera, novamente às 21h30. O vencedor aguardará pelo vencedor de Cerro Largo, do Uruguai, e Palestino, do Chile. Em seguida, o novo vitorioso ingressa no grupo B do torneio continental, ao lado de Palmeiras, Bolívar, da Bolívia, e Tigre, da Argentina.