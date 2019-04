Ação de patrocinador no Pacaembu dá ingressos à final do Paulista

Uma das empresas que patrocinam o Corinthians fará uma ação na Praça Charles Miller em São Paulo, em frente ao Estádio do Pacaembu, nesta quarta-feira, e distribuirá ingressos para a decisão do Campeonato Paulista. A iniciativa ocorre nesta a partir das 11h e será chamada de “Chute a Gol Positivo”, nome da patrocinadora que idealizou todo o processo. Todos os ingressos colocados à venda já foram reservados pela torcida.

a ação consiste em oferecer brindes para quem marcar gols no minicampo de 100 m², montado na frente do Estádio do Pacaembu. Para participar, basta comparecer ao local. Cada pessoa tem direito a cinco chutes. A situação simula a batida de pênaltis só que, nesse caso, sem goleiro. A pontuação máxima está relacionada ao ponto da rede que a bola atingir. As áreas mais pontuáveis são os ângulos direito e esquerdo do gol.

Quem fizer 50 pontos, ganha um par de ingressos na hora. Os participantes que tirarem fotos e postá-las nas mídias sociais com a #PaulistãoéPositivo, podem chutar pela sexta vez. Além dos ingressos, também serão distribuídas camisetas oficiais do Corinthians autografadas aos quinze melhores colocados que tiverem, no mínimo, 30 pontos.

Não havendo ganhadores com as pontuações máximas, os prêmios serão distribuídos conforme ranking dos melhores pontuados. Também serão distribuidores brindes como squeezes aos participantes que tiverem pontuação mínima. Todas as regras de participação estarão expostas no minicampo.

“Sabemos que assistir à partida mais importante do campeonato em casa não tem preço. Sem dúvida, será inesquecível. Se pudéssemos levaríamos a torcida inteira. Nós já estamos no clima da final, vibrando com os torcedores”, disse Elaine Cristina Vitorino, gerente de Comunicação e Marketing da Positivo Tecnologia.