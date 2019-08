43 anos depois, Timão tenta reviver invasão corintiana contra o Flu

Nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), o Corinthians visita o Fluminense, no Maracanã, em busca de uma vaga nas semifinais da Copa Sul-Americana. E, para essa partida, os alvinegros podem se inspirar em um episódio que aconteceu há quase 43 anos.

No dia 05 de dezembro de 1976, o Timão visitou o mesmo Fluminense no Maracanã, em partida válida pela fase pré-final (equivalente à semifinal) do Campeonato Brasileiro daquele ano. Na ocasião, o Corinthians estava há 22 anos sem conquistar um título, e a chance de voltar a erguer um caneco motivou a Fiel Torcida e realizar uma verdadeira invasão.

Estima-se que cerca de 50 mil corintianos estiveram presentes no estádio para acompanharem a partida que acabou empatada pelo placar de 1 a 1. Na decisão por pênaltis, o goleiro Tobias brilhou, garantindo a classificação alvinegra após defender dois pênaltis.

Após ficar no zero a zero em Itaquera, o Corinthians joga por um empate com gols para avançar nesta quinta-feira. O desfecho de 43 anos atrás – uma decisão por pênaltis – só ocorre em caso de novo zero a zero.

