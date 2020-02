Confiança vence Fortaleza e segue líder na Copa do Nordeste

Debaixo de forte sol, o Confiança venceu o Fortaleza por 2 a 0 neste sábado de Carnaval, na Arena Batistão, em Aracaju, em confronto válido pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. Com a vitória, a equipe sergipana segue invicta em 2020 e continua líder geral da competição, enquanto o time cearense foi derrotado pela segunda vez na temporada.

O primeiro tempo do duelo dos líderes (Fortaleza do Grupo A e o Confiança do B) foi bastante atrapalhado pelo calor intenso que assolou a Arena Batistão. As duas equipes se estudaram muito durante os primeiros 45 minutos, mas não criaram perigo algum.

Na segunda etapa, o time da casa conseguiu impor seu ritmo e criar oportunidades reais de gol. A iniciativa do Confiança deu resultado e o Dragão abriu o placar aos 14 minutos. Após pressão na saída de bola do Fortaleza, Rafael Villa tocou para Mikael, que puxou para canhota e bateu no canto, sem chance alguma para o goleiro Felipe Alves.

Em desvantagem no marcador, o Leão do Pici se lançou ao ataque, mas parou na forte marcação da equipe mandante. Nos acréscimos, Rafael Santos cobrou impedimento direto para o ataque, Marcelinho ganhou dividida com Michel e passou para Ítalo, que empurrou para a rede e assegurou a vitória do Dragão.

Líder isolado da Copa do Nordeste com 13 pontos, o Confiança entra em campo novamente pelo Campeonato Sergipano, contra o Boca Júnior no dia 1 de março. Já o Fortaleza retorna aos gramados nesta quinta-feira, em partida decisiva da Copa Sul-Americana, diante do Independiente-ARG.

É FIIIIIIIIM DE JOGO! O Confiança fez valer o mando de campo e conseguiu mais uma vitória na Lampions! O Dragão tá voando! pic.twitter.com/IBdh6Op3A7 — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) February 22, 2020

Confira todos os resultados da Copa do Nordeste deste sábado:

Confiança 2×0 Fortaleza

Imperatriz-MA 1×0 River-PI

18h – América-RN x Sport