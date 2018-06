Com Borja, Colômbia define os 23 convocados para a Copa do Mundo

A seleção colombiana foi mais uma que divulgou os seus convocados para a Copa do Mundo na data-limite para isso. Na manhã desta segunda-feira, o treinador José Pekerman revelou o nome dos 23 jogadores que representarão país na Rússia e confirmou a presença de Miguel Borja, atacante do Palmeiras.

Além do camisa 9 do Verdão, os outros nomes de destaque da seleção sul-americana são Radamel Falcão Garcia, que perdeu o último mundial quando estava no auge por uma lesão e hoje atua no Mônaco, o meia James Rodrigues, do Bayern de Munique e o zagueiro Yerri Mina, do Barcelona. O volante Gustavo Cuellar, do Flamengo estava na pré-lista com 35 nomes porém foi cortado.

A convocação do camisa 9 foi motivo de comemoração para o Palmeiras, que publicou um vídeo relembrando alguns gols de seu atacante e desejando boa sorte para o jogador.

A Colômbia faz parte do Grupo H da Copa do Mundo ao lado de Polônia, Senegal e Japão. A estreia da seleção sul-americana na competição acontece diante dos asiáticos no dia 19 de junho.

Confira a lista final da Colômbia:

Goleiros: José Fernando Cuadrado (Once Caldas-COL), David Ospina (Arsenal-ING) e Camilo Vargas (Deportivo Cali-COL)

Defensores: Santiago Arias (PSV-HOL), Frank Fabra (Boca Juniors-ARG), Yerry Mina (Barcelona-ESP), Johan Mojica (Girona-ESP), Óscar Murillo (Pachuca-MEX), Dávinson Sánchez (Tottenham-ING) e Cristian Zapata (Milan-ITA)

Meio-campistas: Abel Aguilar (Deportivo Cali-COL), Wilmar Barrios (Boca Juniors-ARG), Juan Cuadrado (Juventus-ITA), Jefferson Lerma (Levante-ESP), Juan Quintero (River Plate-ARG), James Rodríguez (Bayern München-ALE), Carlos Sánchez (Espanyol-ESP) e Mateus Uribe (Amética-MEX)

Atacantes: Miguel Borja (Palmeiras), Carlos Bacca (Villarreal-ESP), Falcao García (Monaco-FRA), José Izquierdo (Brighthon-ING), Luis Muriel (Sevilla-ESP)