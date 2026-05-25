Apostas

Com Arias e Carrascal, Colômbia divulga convocados para a Copa do Mundo; veja lista

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto: JULIO AGUILAR / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 25/05/2026 às 15:06

Nesta segunda-feira, a seleção colombiana divulgou a lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026. A equipe está no Grupo K, ao lado de Portugal, Congo e Uzbequistão.

Entre os nomes, chamam atenção jogadores conhecidos do futebol brasileiro, como Jhon Arias, do Palmeiras, e Jorge Carrascal, do Flamengo, além do meio campista Richard Ríos, que atualmente defende o Benfica. A seleção ainda conta com jogadores consolidados, como James Rodríguez e Luis Díaz.

A ausência do atacante e artilheiro do Campeonato Brasileiro, Kevin Viveros, do Athletico-PR, chama atenção na lista dos convocados para a Copa. Néiser Villarreal, do Cruzeiro, também esteve na pré-lista, porém não foi chamado na lista final.

Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Os comandados de Néstor Lorenzo chegam para o Mundial após campanha sólida nas Eliminatórias Sul-Americanas, encerrando na terceira colocação, com 28 pontos. A Colômbia aposta na combinação entre experiência e juventude para buscar uma campanha de destaque.

A estreia da Colômbia será no dia 17 de junho, contra o Uzbequistão, no Estádio Azteca.

Veja abaixo a lista dos convocados:

Goleiros: David Ospina, Camilo Vargas e Álvaro Montero;

Defensores: Yerri Mina, Willer Dita, Daniel Muñoz, Santiago Arias, Johan Mojica, Deiver Machado, Davinson Sánchez e Jhon Lucumí;

Meio-campistas: Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Juan Camilo Portilla, Richard Ríos, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez e Jaminton Campaz;

Atacantes: Juan Camilo Hernández, Luis Díaz, Luis Suárez, Carlos Andrés Gómez e Jhon Córdoba.

Conteúdo Patrocinado