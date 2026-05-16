Xabi Alonso alinha acordo para ser o novo técnico do Chelsea

O espanhol Xabi Alonso aceitou a proposta do Chelsea para se tornar o novo técnico do clube inglês para a próxima temporada. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

Ainda faltam alguns detalhes para a oficialização do contrato, mas tudo está alinhado. A diretoria dos Blues está se preparando para anunciar Alonso nos próximos dias.

O ex-jogador está sem emprego após a passagem pelo Real Madrid, marcada por momentos conturbados e por desgastes nas relações com jogadores, como o brasileiro Vinícius Júnior.

Números de Xabi Alonso

Pelo time espanhol, foram apenas 34 partidas, com 24 vitórias, quatro empates e seis derrotas. Xabi Alonso não conseguiu conquistar títulos à frente do Real Madrid. O treinador chegou a Madri após uma ótima passagem pelo Bayer Leverkusen, da Alemanha.

Pelo Leverkusen, Xabi Alonso esteve à frente de 140 jogos, vencendo 89, empatando 32 e perdendo 19 partidas. Na temporada 23/24, o técnico conquistou o Campeonato Alemão e a Taça da Alemanha, encerrando o ano com uma sequência de 51 jogos invictos.

Situação do Chelsea

O Chelsea está sem técnico desde abril, quando demitiu Liam Rosenior. Ele assumiu o comando do time no início de 2026. Foram 53 partidas, com 25 vitórias, 10 empates e 18 derrotas.

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