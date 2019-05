Próximo de adeus, veja números de Hazard no Chelsea

O belga Eden Hazard foi o grande protagonista na final da Liga Europa, na última quarta-feira, tanto dentro de campo, com dois gols e uma assistência para o Chelsea, quanto fora dos gramados, quando teve de responder às inúmeras questões sobre seu futuro, dando indícios de que realmente está de saída (o Real Madrid é o principal alvo dos rumores). Os Blues, então, estão prestes a perder um jogador com números impressionantes.

O belga tem sido um dos jogadores com mais partidas disputadas nas duas últimas temporadas, tendo jogado quase todas, tanto com a camisa dos Blues quanto de sua seleção. Nas campanhas de 2017/18 e 2018/19, o jogador atuou em 127 jogos, ou seja, o Real Madrid teria a segurança de um atleta sempre disponível, mas que tem sido muito explorado nas últimas temporadas, segundo o jornal espanhol As.

Eu tomei minha decisão há duas semanas. Vocês saberão daqui a alguns dias. Eu acho que isso foi um adeus, mas no futebol você nunca sabe.

Ainda segundo o periódico, Hazard jogou 60 partidas nesta temporada, divididos em 52 encontros oficiais com o Chelsea e oito com a Bélgica. Na temporada anterior, ele fez 15 com sua seleção, incluindo a Copa do Mundo, e somou 52 encontros com o grupo inglês. Em ambas as temporadas, ele acabou entre os dez jogadores com mais sobrecarga de jogos nas grandes ligas, ultrapassando nomes como Griezmann (123 partidas em dois anos), Messi (115), Mbappé (115) e Cristiano Ronaldo (100).

Durante esse período, somente dois jogadores jogaram mais que Hazard: o croata Ivan Rakitic, do Barcelona, 130 aparições em campo em dois anos, e o brasileiro Willian, companheiro do belga no Chelsea, com 129. Seus próximos compromissos a partir de agora serão, provavelmente, diante do Cazaquistão e da Escócia, pela Bélgica.

Eden Hazard chegou em Stamford Bridge em 2012 e desde então foram mais de 350 jogos e mais de 110 gols marcados, incluindo os da última quarta-feira. A curiosidade fica por conta de, na sua temporada de estreia, após 69 partidas e 13 gols, ter levantado justamente a Liga Europa diante da emocionante final contra o Benfica. Agora, próximo do adeus, se despede também com a conquista europeia.

Além dessa conquista, ele também tem em seu currículo pelo clube dois Campeonatos Ingleses, uma Copa da Inglaterra e uma Copa da Liga Inglesa.