Fora da Copa, João Pedro é eleito o melhor jogador do Chelsea na temporada

O Chelsea anunciou nesta terça-feira que João Pedro foi eleito o melhor jogador do clube nesta temporada. O atacante teve mais de 60% dos votos, superando Enzo Fernández e Moisés Caicedo. O brasileiro recebeu a premiação horas depois de ficar fora da convocação de Carlo Ancelotti par a Copa do Mundo.

O atleta de 24 anos chegou ao Chelsea em julho de 2025, vindo do Brighton, e estreou com a camisa do novo time no Mundial de Clubes. No torneio, foi crucial na semifinal, com dois gols sobre o Fluminense, e na final, com um tento na vitória sobre o PSG.

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Desde que foi contratado pelo Chelsea, João Pedro já esteve em campo em 52 partidas, com 23 bolas na rede e nove assistências. O atacante foi titular na maioria de seus jogos com a camisa do clube inglês, além de ser o artilheiro e líder de assistências da equipe na temporada.

Devido ao destaque, João Pedro está sendo cotado como possível reforço de outros clubes na Europa. Por enquanto, o principal interessado é o Barcelona, para substituir Robert Lewandowski.