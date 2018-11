Ídolo do Chelsea, Didier Drogba anuncia aposentadoria

O próprio Drogba já antecipava: 2018 deveria ser o último ano de sua vitoriosa carreira. A confirmação da previsão veio nesta quarta-feira, pelo próprio ídolo do Chelsea, em publicação na rede social Instagram. Aos 40 anos, o costa-marfinense anunciou sua aposentadoria de maneira oficial e agradeceu por todos os personagens envolvidos em sua trajetória no esporte.

“1989, ou onde tudo começou. Quando penso nos últimos 20 anos de minha carreira profissional, olhando para essa foto, não consigo ficar mais orgulhoso do que conquistei como jogador. Mas, mais importante, em como essa jornada me moldou em um homem. Se alguém te falar que seus sonhos são muito grandes, apenas agradeça e trabalhe duro para torná-los realidade”, postou Drogba.

“Quero agradecer a todos os jogadores, técnicos, times e torcedores que encontrei, pois fizeram a jornada ser única. Também quero dar um grande obrigado e amor para toda minha família e minha equipe, por me apoiarem durante toda a carreira e durante todos os altos e baixos. Ansioso para o próximo capítulo”, completou.

Drogba iniciou sua carreira no Le Mans, em 1998. Passando pelo Guingamp e pelo Olympique de Marselha, o atacante foi negociado ao Chelsea em 2004, onde se tornou ídolo e viveu seus melhores momentos na carreira. Foram nove temporadas pelos Blues, balançando as redes 164 vezes em 381 jogos. Ele ainda acumulou passagens pelo Galatasaray, pelo futebol chinês e pela liga norte-americana. É o maior artilheiro da história da seleção de Costa do Marfim.