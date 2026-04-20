Exames indicam lesão leve, e Estevão deve estar disponível para a Copa do Mundo

O atacante Estevão, do Chelsea, deve estar disponível para a lista final do Brasil para a Copa do Mundo. No último domingo, o ex-Palmeiras passou por exames que confirmaram lesão leve na coxa direita, com uma previsão de retorno entre 15 a 20 dias.

Com isso, ele deve voltar a campo antes de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, divulgar a lista para o Mundial. A informação foi dada inicialmente pelo ge.

A convocação acontece na sede da CBF, no Rio de Janeiro, no dia 18 de maio.

Os resultados mostraram uma contusão similar à que o atleta de 18 anos apresentou no início do ano. Em fevereiro, Estevão teve um problema na perna esquerda, que o deixou fora dos gramados por 25 dias.

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Há a expectativa de que o brasileiro esteja disponível para uma possível final da Copa da Inglaterra, marcada para o dia 16 de maio, no Wembley Stadium, em Londres. Antes disso, o Chelsea precisa vencer o Leeds, em semifinal que acontece nesta sexta-feira.

Relembre a lesão de Estevão:

Titular no confronto entre Chelsea e Manchester United pelo Campeonato Inglês, o atacante brasileiro começou bem o jogo. No entanto, aos 12 minutos, sentiu um problema físico ao arrancar em direção ao gol adversário, precisou ser substituído e deixou o gramado abatido.