Chelsea vence o Leeds e decide a Copa da Inglaterra contra o Manchester City

O Chelsea venceu o Leeds United por 1 a 0 neste sábado em duelo válido pela semifinal da Copa da Inglaterra. Enzo Fernández anotou o único gol do jogo que aconteceu em Stamford Bridge, em Londres. Com a vitória, os Blues enfrentam o Manchester City na grande final da competição.

Situação do confronto

Oito vezes campeão da Copa da Inglaterra, o Chelsea volta à final após quatro anos. Os Blues chegaram a cinco finais nos últimos dez anos, porém, a última vez que levaram o título para casa foi em 2018. A decisão está marcada para acontecer no dia 16 de maio contra o Manchester City.

Já o Leeds se despede da competição e volta seu foco para o Campeonato Inglês.

📋 Resumo do jogo

CHELSEA 1 x 0 LEEDS

🏆 Competição: Copa da Inglaterra (Semifinal)

🏟️ Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)

📅 Data: 26 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: às 11h (de Brasília)

Gol

⚽ Enzo Fernández, aos 23' do 1ºT (Chelsea)

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Como foi o jogo?

Jogando com o apoio da sua torcida, o Chelsea iniciou a partida dominando as chances ofensivas. Com 23 minutos no relógio, Pedro Neto cruzou na área e Enzo Fernandez cabeceou firme para balançar as redes e inaugurar o placar do duelo.

Na segunda etapa, o Leeds se impôs e buscou o empate. Brenden Aaronson recebeu cara a cara com Sanchez, que realizou uma defesa crucial para manter os Blues à frente do placar e garantir a vitória.

Próximos jogos

Chelsea

Chelsea x Nottingham Forest (35ª rodada do Campeonato Inglês)

(35ª rodada do Campeonato Inglês) Data e horário: 4 de maio de 2026 (segunda-feira), às 11h (de Brasília).

4 de maio de 2026 (segunda-feira), às 11h (de Brasília). Local: Stamford Bridge, em Lonres

Leeds United