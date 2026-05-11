Técnico brasileiro na mira: Chelsea monitora Filipe Luís para a próxima temporada

O Chelsea avalia a contratação de um novo treinador para substituir Liam Rosenior, demitido no fim de abril, e tem o brasileiro e ex-Flamengo, Filipe Luís, entre os nomes monitorados. Além dele, a lista dos ingleses conta com Xabi Alonso, Andoni Iraola (Bournemouth), Oliver Glasner (Crystal Palace), Marco Silva (Fulham) e Cesc Fàbregas.

De acordo com o jornal The Telegraph, o treinador é visto como experiente após as conquistas da Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca com o Flamengo. Sua passagem pelo próprio Chelsea como jogador também é vista internamente como um diferencial.

Apesar do bom histórico, o Filipe Luís não tem a Licença Pro da UEFA, necessária para assumir qualquer clube na Europa.

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Enquanto isso, Xabi Alonso está sem clube desde que deixou o Real Madrid em janeiro, apenas sete meses após ser contratado. Pelo clube merengue foram 34 jogos, 24 vitórias, quatro empates e seis derrotas.

Outras opções

Nomes como Andoni Iraola e Oliver Glasner também estão na lista. Ambos já anunciaram as saídas de seus respectivos clubes ao final da temporada e estariam livres para assumir o comando técnico do Chelsea. Marco Silva e Cesc Fàbregas fecham a lista.