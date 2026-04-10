Apesar de pedido de desculpas, técnico do Chelsea mantém afastamento de Enzo Fernández

O técnico do Chelsea, Liam Rosenior, declarou nesta sexta-feira (10) que o meio-campista argentino Enzo Fernández pediu desculpas pelos recentes comentários sobre seu futuro no clube londrino, mas manteve o jogador afastado por considerar que ele "passou dos limites".

Enzo, que tem contrato com os 'Blues' até 2032, declarou recentemente que gostaria de morar em Madri, em meio aos rumores sobre uma eventual transferência ao Real Madrid, o que não agradou o clube inglês.

Rosenior decidiu afastar o jogador das atividades da equipe, que sem ele venceu o Port Vale (3ª divisão) por 7 a 0 pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, no último fim de semana.

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Com a decisão de manter o afastamento, Enzo também não jogará no domingo contra o Manchester City, pelo Campeonato Inglês.

"Eu tive uma conversa muito boa com ele. Ele me pediu desculpas, pediu desculpas ao clube", explicou Roseinor em entrevista coletiva.

"Acho que as pessoas cometem erros e não se pode exagerar na punição por esse erro. Impusemos o afastamento [de dois jogos], tomamos essa decisão, eu tomei a decisão, e o que eu quero para o Enzo é que a partir de agora ele tenha uma carreira extraordinária", acrescentou o treinador.

Apesar do pedido de desculpas, a punição foi mantida: "Ele não jogará no domingo, mas depois disso esperamos que ele seja uma parte muito importante do grupo".

Rosenior negou que o clube, sexto colocado do Campeonato Inglês e na briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, esteja prejudicando a si mesmo ao deixar o argentino de fora.

"O futebol é um esporte coletivo, não de indivíduos. Existem certos valores e uma cultura, nos quais eu acredito, e nos quais este clube acredita, que tornam o time mais forte se as coisas forem feitas da maneira certa", explicou.

*com conteúdo da AFP