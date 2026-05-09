Chelsea empata com o Liverpool e chega ao sétimo jogo sem vencer no Inglês

Neste sábado, o Chelsea empatou com o Liverpool por 1 a 1, em Anfield, em confronto válido pela 36ª rodada do Campeonato Inglês e amargou o sétimo jogo sem vencer na competição nacional, sendo seis derrotas e um empate.

Situação da tabela

Com o resultado, o Liverpool aparece no quarta lugar da tabela, com 59 pontos. Por sua vez, o Chelsea ocupa a nona posição, com 49.

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📋 Resumo do jogo

🔴LIVERPOOL 1 X 1 CHELSEA🔵

🏆 Competição: Campeonato Inglês (36ª rodada)

🏟️ Local: Anfield, em Liverpool

📅 Data: 09 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 08h30 (de Brasília)

Gols

⚽Gravenberch, aos 6' do 1ºT (Liverpool)

⚽Enzo Fernández, aos 35' do 1ºT (Chelsea)

Como foi o jogo

O Liverpool abriu o placar logo aos seis minutos de jogo. Gravenberch recebeu na entrada da área e, livre de marcação, chutou colocado para acertar o ângulo de Jorgensen e colocar os donos da casa em vantagem na partida.

Porém, aos 35 minutos, saiu o empate do Chelsea. Enzo Fernández cobrou falta pela direita do ataque, a bola atravessou toda a área e parou direto no fundo do gol para colocar os visitantes novamente no jogo.

O segundo tempo começou animado. Logo nos primeiros minutos, Cole Palmer marcou para a virada do Chelsea, mas o gol foi anulado por impedimento na jogada. Na sequência, foi a vez do Liverpool balançar as redes, porém a arbitragem assinalou irregularidade e anulou mais um, mantendo o placar igualado.

Próximos jogos

Liverpool

Aston Villa x Ligerpool (Campeonato Inglês)

Data e horário: 15 de maio de 2026 (sexta-feira) 16h

Local: Villa Park, em Birmingham

Chelsea

Chelsea x Manchester City (Copa da Inglaterra - Final)

Data e horário: 16 de maio de 2026 (sábado) 11h

Local: Stamford Bridge, em Londres