Chelsea empata com o Liverpool e chega ao sétimo jogo sem vencer no Inglês

Neste sábado, o Chelsea empatou com o Liverpool por 1 a 1, em Anfield, em confronto válido pela 36ª rodada do Campeonato Inglês e amargou o sétimo jogo sem vencer na competição nacional, sendo seis derrotas e um empate.
Situação da tabela
Com o resultado, o Liverpool aparece no quarta lugar da tabela, com 59 pontos. Por sua vez, o Chelsea ocupa a nona posição, com 49.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
📋 Resumo do jogo
🔴LIVERPOOL 1 X 1 CHELSEA🔵
🏆 Competição: Campeonato Inglês (36ª rodada)
🏟️ Local: Anfield, em Liverpool
📅 Data: 09 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 08h30 (de Brasília)
Gols
⚽Gravenberch, aos 6' do 1ºT (Liverpool)
⚽Enzo Fernández, aos 35' do 1ºT (Chelsea)
Como foi o jogo
O Liverpool abriu o placar logo aos seis minutos de jogo. Gravenberch recebeu na entrada da área e, livre de marcação, chutou colocado para acertar o ângulo de Jorgensen e colocar os donos da casa em vantagem na partida.
Porém, aos 35 minutos, saiu o empate do Chelsea. Enzo Fernández cobrou falta pela direita do ataque, a bola atravessou toda a área e parou direto no fundo do gol para colocar os visitantes novamente no jogo.
O segundo tempo começou animado. Logo nos primeiros minutos, Cole Palmer marcou para a virada do Chelsea, mas o gol foi anulado por impedimento na jogada. Na sequência, foi a vez do Liverpool balançar as redes, porém a arbitragem assinalou irregularidade e anulou mais um, mantendo o placar igualado.
Próximos jogos
Liverpool
Aston Villa x Ligerpool (Campeonato Inglês)
Data e horário: 15 de maio de 2026 (sexta-feira) 16h
Local: Villa Park, em Birmingham
Chelsea
Chelsea x Manchester City (Copa da Inglaterra - Final)
Data e horário: 16 de maio de 2026 (sábado) 11h
Local: Stamford Bridge, em Londres