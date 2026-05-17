Chelsea anuncia Xabi Alonso como técnico para a próxima temporada

Na manhã deste domingo, o Chelsea anunciou a contratação do espanhol Xabi Alonso como novo técnico do clube. O treinador assinou contrato por quatro temporadas, vínculo que começa a valer a partir do dia 1° de julho.

Chelsea Football Club is delighted to announce the appointment of Xabi Alonso as Manager of the Men’s Team. The Spaniard will begin his role on July 1, 2026, having agreed a four-year contract at Stamford Bridge. Welcome to Chelsea, Xabi! — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 17, 2026



Aos 44 anos, Xabi substituirá o inglês Liam Rosenior, demitido em abril após resultados ruins.

Trajetória de Xabi Alonso como treinador

O ex-meio-campista iniciou sua carreira de técnico na equipe sub-15 do Real Madrid. Depois, assumiu sua primeira equipe profissional com o time B do Real Sociedad, onde chamou a atenção do Bayer Leverkusen.

Foi no clube alemão que Xabi Alonso se destacou. Na temporada 2023/2024, o espanhol conquistou o Campeonato Alemão e a Copa da Alemanha em uma temporada quase perfeita, na qual o clube sofreu apenas uma derrota em 53 jogos.

Após brilhar no Bayer, Alonso assumiu o comando do Real Madrid, após a saída de Carlo Ancelotti, onde não teve o sucesso esperado, permanecendo até a metade da atual temporada.

Agora, o espanhol terá um novo desafio na sua breve carreira de treinador.

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Eliminado pelo PSG nas quartas de final da Liga dos Campeões, o Chelsea amarga a nona colocação do Campeonato Inglês, com 49 pontos somados. O clube inglês, dessa forma, não deve figurar em nenhuma competição europeia na próxima temporada.