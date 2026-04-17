Chelsea anuncia renovação de contrato de Moisés Caicedo

O Chelsea anunciou, nesta sexta-feira, a renovação de contrato do meio-campista Moisés Caicedo até 2033. O jogador equatoriano chegou ao clube em agosto de 2023, vindo do Brighton & Hove Albion.

Desde sua contratação, Caicedo disputou 140 partidas pelo Chelsea, com oito gols marcados. Nesse período, participou das campanhas vitoriosas do clube na Liga Conferência e na Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Our midfield general. 🫡 Here's to many more years together. 💙 pic.twitter.com/n6PS2r97PE — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 17, 2026

Na temporada 2024/25, o meio-campista foi peça importante nas conquistas de dois títulos e recebeu os prêmios de Jogador da Temporada, tanto na votação dos torcedores quanto dos jogadores. Um de seus gols pelo clube foi eleito o Gol da Temporada de 2024.

Ao longo de sua passagem pelo Chelsea, Caicedo também assumiu funções de liderança, usando a braçadeira de capitão em diversas ocasiões, incluindo a partida mais recente, contra o Manchester City.

Com o novo acordo, portanto, o vínculo do jogador com o clube londrino passa a ter validade até 2033.

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