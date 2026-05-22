Chelsea acerta a contratação de meia argentino do Strasbourg

O Chelsea chegou a um acordo, nesta sexta-feira, pela contratação do meia argentino Valentín Barco, do Strasbourg, clube francês do mesmo grupo do time londrino, segundo informação do jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências internacional. O atleta de 21 anos de idade foi revelando pelo Boca Juniors e já tem passagem pelo futebol inglês.

Na atual temporada, Barco fez parte da equipe que levou o Strasbourg ao oitavo lugar do Campeonato Francês, contribuindo com três gols e nove assistências. A equipe francesa também chegou até a semifinal da Conference League, onde foi eliminada pelo Rayo Vallecano.

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Carreira

Revelado no Boca Juniors, Barco jogou como profissional do clube entre 2021 e 2023, período no qual conquistou o título do Campeonato Argentino de 2022 e da Copa Argentina de 2020/21.

Em 2024, o meia se transferiu para o Brighton, da Inglaterra. No período em que pertenceu ao clube, chegou a jogar por empréstimo no Sevilla, da Espanha, e no próprio Strasbourg, que veio a comprar o atleta em 2025.

Como profissional, Valentín Barco já disputou 111 jogos, marcou cinco gols e deu 15 assistências. Vale destacar que o jogador possui duas partidas na Seleção Argentina, onde marcou um gol.