Caso Antonio Conte saia, David Luiz quer seguir no Chelsea

O zagueiro David Luiz não tem recebido muitas oportunidades ao longo da temporada no Chelsea. A relação conturbada com Antonio Conte impede que o brasileiro tenha uma sequência maior atuando pelos Blues.

Entretanto, o defensor estaria disposto, segundo o portal Goal a permanecer em Londres. Para que isso ocorra seria necessário o desligamento do técnico italiano ao final da atual temporada, algo provável de acontecer, visto que os resultados não são bons, o desempenho do time em relação a temporada passada caiu muito, e a relação de Conte com os atletas já parece estar cada vez mais desgastada.

Desde novembro, David Luiz entrou em campo apenas quatro vezes, e pouco tem jogado. Na última temporada, o zagueiro voltou em baixa, mas se transformou em peça fundamental no esquema do treinador que conquistou com sobras o Campeonato Inglês.

Além do Chelsea, David Luiz já passou pelo Benfica e Paris Saint-Germain. Já Conte, estava na Itália antes de acertar com o time londrino. Foi o principal responsável por recolocar a Juventus no topo do futebol italiano. O técnico por sinal, é um dos nomes mais especulados para assumir o clube francês na próxima temporada.