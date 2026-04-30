Atacante ucraniano do Chelsea recorre ao TAS contra suspensão por doping

O atacante ucraniano do Chelsea, Mykhailo Mudryk, entrou com um recurso no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) após a Federação Inglesa (FA) tê-lo suspendido por violar as regras antidoping, conforme confirmou à AFP, nesta quarta-feira, um representante do TAS.

"Sim, confirmo que Mudryk entrou com um recurso no TAS", declarou Matthieu Reeb, secretário-geral do tribunal sediado em Lausanne, na Suíça.

Mudryk não atua pelo Chelsea desde que um exame de urina detectou a presença de uma "substância proibida" em dezembro de 2024, de acordo com a FA.

A imprensa britânica noticiou que a FA suspendeu o jogador por quatro anos, a pena máxima para casos dessa natureza, embora a federação não tenha emitido um comunicado oficial a respeito do assunto. Mudryk tem negado reiteradamente as acusações de doping.

O exame positivo interrompeu abruptamente a carreira do jogador de 25 anos, por quem o Chelsea pagou mais de US$ 100 milhões (R$ 502 milhões) em janeiro de 2023 para contratá-lo do Shakhtar Donetsk.

O jogador da seleção ucraniana marcou 10 gols em 73 partidas pelo clube londrino.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

*Por AFP