Atacante do Chelsea é banido por quatro anos após ser pego no exame antidoping

A Federação Inglesa de Futebol (FA) anunciou que o atacante Mykhailo Mudryk, do Chelsea, foi banido por quatro anos após ser pego no exame antidoping em 2024. O ucraniano entrou com um recurso no Tribunal Arbitral de Esporte (CAS, em inglês). As informações foram inicialmente publicadas pela Talksport.

Mudryk foi temporariamente suspenso em dezembro de 2024 após testar positivo para a substância Meldonium durante data Fifa com a Ucrânia. Após a análise de uma nova amostra de urina, em junho de 2025, a FA o acusou formalmente.

Desde a sua suspensão, Mudryk foi proibido de treinar com os demais jogadores do Chelsea e tem alugado o estádio do Uxbridge, time amador da Inglaterra, para continuar em forma.

O atacante contratou a mesma agência de advocacia usada por Paul Pogba em 2024, quando o volante foi acusado e banido por usar testosterona sintética, substância proibida. Inicialmente, a pena era de quatro anos longe dos gramados, no entanto, foi reduzida para 18 meses. Na audiência do recurso, os advogados de Mudryk buscarão a anulação da suspensão ou, nas piores hipóteses, uma redução, como a do meia francês.

Quem é Mudryk?

Mykhailo Mudryk surgiu como uma das principais promessas do futebol em 2022. Suas atuações pelo Shakhtar Donetsk atraíram a atenção de Arsenal e Chelsea, que entraram em leilão pelo jogador. O Chelsea desembolsou cerca de 70 milhões de euros (aproximadamente R$ 406 milhões na cotação atual). No time londrino, o ucraniano fez 75 partidas, marcou 13 gols e deu oito assistências.

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